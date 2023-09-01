Никита Бедрин пропустит квалификацию Формулы-3 в Монце

Российский пилот Формулы-3 Никита Бедрин, выступающий за команду «Йенцер Моторспорт», не сможет принять участие в заключительной квалификации сезона Формулы-3 в Монце на Гран-при Италии.
Его отсутствие в квалификации связано с тем, что на тренировке двигатель его болида полностью сгорел. Несмотря на пропуск квалификации, Бедрин сможет принять участие в обеих гонках, так как на тренировке попадал в 107%. Пилот «Йенцер Моторспорт» начнёт оба заезда с 30-го места.
Никита Бедрин занимает 17-е место в личном зачёте сезона-2023. На двух предыдущих этапах, в Великобритании и Бельгии, Бедрину удалось финишировать в топ-3: по разу в субботнем спринте и в гонке. Сезон-2023 первый для Бедрина за рулём болида Формулы-3, ранее он выступал в региональных сериях Формулы-4.
- 1 сентября 2023
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
14:50
-
14:04
-
13:18
-
12:14
-
11:42
-
11:13
-
10:41
-
10:00
-
10:00
-
09:18
- 31 августа 2023
-
23:54
-
23:00
-
21:56
-
20:59
-
19:45
-
18:59
-
18:35
-
17:15
-
16:55
-
16:43
-
16:20
-
15:32
-
15:25
-
15:18
-
15:14
-
15:03
-
14:15
-
13:58
-
13:30
-
13:04
-
12:28
-
11:44