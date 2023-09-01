Никита Бедрин пропустит квалификацию Формулы-3 в Монце

Российский пилот Формулы-3 Никита Бедрин, выступающий за команду «Йенцер Моторспорт», не сможет принять участие в заключительной квалификации сезона Формулы-3 в Монце на Гран-при Италии.

Его отсутствие в квалификации связано с тем, что на тренировке двигатель его болида полностью сгорел. Несмотря на пропуск квалификации, Бедрин сможет принять участие в обеих гонках, так как на тренировке попадал в 107%. Пилот «Йенцер Моторспорт» начнёт оба заезда с 30-го места.

Никита Бедрин занимает 17-е место в личном зачёте сезона-2023. На двух предыдущих этапах, в Великобритании и Бельгии, Бедрину удалось финишировать в топ-3: по разу в субботнем спринте и в гонке. Сезон-2023 первый для Бедрина за рулём болида Формулы-3, ранее он выступал в региональных сериях Формулы-4.