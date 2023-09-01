Источник: Формула-1 попросила Фелипе Массу не приезжать на Гран-при Италии
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Бразильский пилот Фелипе Масса не появится в паддоке во время Гран-при Италии, сообщает motorsport.uol.com.br.
По информации источника, руководство Формулы-1 направило бразильскому гонщику просьбу не приезжать на Гран-при Италии и не посещать автодром в Монце. Также Формула-1 потребовала убрать с трибун баннер с надписью: «Фелипе Масса – чемпион Формулы-1 2008 года».
Напомним, ранее Фелипе Масса направил иск в адрес Международной автомобильной федерации (ФИА), который связан с призывом считать несостоявшимся Гран-при Сингапура в 2008 году, что привело бы к чемпионству Массы, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.
Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце.
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