Источник: Формула-1 попросила Фелипе Массу не приезжать на Гран-при Италии

Бразильский пилот Фелипе Масса не появится в паддоке во время Гран-при Италии, сообщает motorsport.uol.com.br.

По информации источника, руководство Формулы-1 направило бразильскому гонщику просьбу не приезжать на Гран-при Италии и не посещать автодром в Монце. Также Формула-1 потребовала убрать с трибун баннер с надписью: «Фелипе Масса – чемпион Формулы-1 2008 года».

Напомним, ранее Фелипе Масса направил иск в адрес Международной автомобильной федерации (ФИА), который связан с призывом считать несостоявшимся Гран-при Сингапура в 2008 году, что привело бы к чемпионству Массы, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.

Гран-при Италии проходит с 1 по 3 сентября в Монце.