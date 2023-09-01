Карлос Сайнс: похоже, в этот уикенд у нас снова будет хороший темп — трасса нам подходит

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги первой и второй свободных тренировок Гран-при Италии. Во второй практике испанец показал лучший результат.
«В целом это была позитивная пятница для команды. Похоже, в этот уикенд у нашей машины снова будет хороший темп, и характеристики трассы, кажется, нам подходят.
Сегодня только пятница, и завтрашний день будет непростым, поскольку результаты очень плотные, несколько машин находятся в пределах пары десятых секунды. Мы продолжим попытки увеличения производительности, особенно на гоночной дистанции, где, на мой взгляд, у нас есть возможности для улучшения.
Здорово выступать здесь, в Монце, перед такой потрясающей публикой! Давайте продолжим в том же духе!» — приводит слова Сайнса официальный сайт итальянской команды.
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