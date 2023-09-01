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Вольф объяснил, почему «Мерседес» не предложил Хэмилтону пятилетний контракт

Вольф объяснил, почему «Мерседес» не предложил Хэмилтону пятилетний контракт
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему команда предложила семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону двухлетний контракт, а не более долгосрочное соглашение.

«Формула-1 — динамичная среда, и подписание пятилетнего контракта подразумевает наличие решения на случай возможного расторжения сделки, если мы не предоставим ему конкурентный болид.

Это серьёзный вопрос. Мы решили, что два года — обозримое будущее. И это тот срок сотрудничества, на который мы оба согласны.

Я думаю, что его роль в команде сохранится, даже если он решит больше не выступать. Не могу себе представить, чтобы он находился в другой команде, и он всегда будет культовым гонщиком и личностью, поэтому я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и за пределами гонок», — приводит слова Вольфа Autosport со ссылкой на Sky Sports.

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