Карлос Сайнс опередил Серхио Переса и Даниэля Риккардо по числу поулов в Формуле-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, выиграв квалификацию перед Гран-при Италии Формулы-1, который состоится в этот уикенд, завоевал четвёртый поул в карьере. Испанец таким образом вошёл в топ-60 пилотов Ф-1 по числу выигранных квалификаций и опередил в этом рейтинге Серхио Переса и Даниэля Риккардо, у которых по три поул-позиции.

Успех Сайнса также стал 245-м в истории «Феррари» и позволил итальянской команде увеличить рекорд, удерживаемый ей с июля 1990 года. Ближайшими преследователями «Скудерии» по числу поулов остаются «Макларен» (156) и «Мерседес» (137).

Отметим также, что первое место Сайнса стало 23-м поулом «Феррари» в Монце — ни одна другая команда Ф-1 не выигрывала столько квалификаций ни на этой трассе, ни на какой-либо другой.

Гран-при Италии стартует в воскресенье, 3 сентября, в 16:00 по московскому времени. Первый ряд с Сайнсом разделит действующий чемпион Макс Ферстаппен, а с третьей позиции гонку начнёт напарник Карлоса по «Феррари» Шарль Леклер.