Карлос Сайнс опередил Серхио Переса и Даниэля Риккардо по числу поулов в Формуле-1

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, выиграв квалификацию перед Гран-при Италии Формулы-1, который состоится в этот уикенд, завоевал четвёртый поул в карьере. Испанец таким образом вошёл в топ-60 пилотов Ф-1 по числу выигранных квалификаций и опередил в этом рейтинге Серхио Переса и Даниэля Риккардо, у которых по три поул-позиции.
Успех Сайнса также стал 245-м в истории «Феррари» и позволил итальянской команде увеличить рекорд, удерживаемый ей с июля 1990 года. Ближайшими преследователями «Скудерии» по числу поулов остаются «Макларен» (156) и «Мерседес» (137).
Отметим также, что первое место Сайнса стало 23-м поулом «Феррари» в Монце — ни одна другая команда Ф-1 не выигрывала столько квалификаций ни на этой трассе, ни на какой-либо другой.
Гран-при Италии стартует в воскресенье, 3 сентября, в 16:00 по московскому времени. Первый ряд с Сайнсом разделит действующий чемпион Макс Ферстаппен, а с третьей позиции гонку начнёт напарник Карлоса по «Феррари» Шарль Леклер.
- 2 сентября 2023
-
20:04
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:08
-
17:38
-
17:28
-
16:37
-
16:10
-
15:41
-
14:45
-
14:44
-
13:47
-
12:48
-
12:14
-
11:16
-
10:59
-
09:53
-
09:00
-
00:30
-
00:05
- 1 сентября 2023
-
23:25
-
22:41
-
22:17
-
21:45
-
21:16