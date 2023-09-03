«Неправильно молчать в такой ситуации». Росберг раскритиковал пассивное поведение Леклера

Экс-чемпион Формулы-1 и бывший напарник Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» Нико Росберг упрекнул пилота «Феррари» Шарля Леклера в излишней мягкости. Росбергу не понравилось поведение монегаска в квалификации Гран-при Италии.

«Руководитель команды перед началом квалификации рассказывает, насколько важен слипстрим в Монце, а потом его гонщик отстаёт от другого в поворотах и едет в одиночку. Фредерик Вассёр, конечно, иногда смотрит на вещи чересчур специфично, но в данном случае он явно ошибся. На трассе в Монце действительно критически важно поймать слипстрим, и если всё сделать правильно, то можно получить огромную прибавку в скорости.

Другую ошибку допустил сам Леклер, когда не стал просить команду о помощи со стороны напарника. Он дважды «разогнал» Сайнса в воздушном мешке, а сам этого преимущества не получил. Шарлю стоит уделять больше внимания внутрикомандной политике. Нужно было потребовать, чтобы Карлос дал ему слипстрим. Неправильно молчать в такой ситуации», – приводит слова Росберга Speedweek.

Отметим, что накануне руководитель «Феррари» Вассёр объяснил, почему считает, что Леклеру в квалификации слипстрим был не нужен.