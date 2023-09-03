Финальная гонка сезона для россиянина. Гоночный день Гран-при Италии — LIVE

Сегодня на трассе «Аутодромо Национале» в Монце пройдёт гонка Гран-при Италии Формулы-1. Кажется, что за нынешний чемпионат Макс Ферстаппен уже побил все рекорды на свете, но на самом деле ещё нет. Вот если голландец выиграет и в Монце, то станет единоличным обладателем невероятного достижения: десять побед в Гран-при подряд! Правда, на Гран-при Италии весьма быстра «Феррари», и недаром с поул-позишен стартует Карлос Сайнс. Но пока ещё никому в этом сезоне не удавалось остановить «Ред Булл» в воскресенье. Однако в сезоне-1988 легендарный «Макларен» упустил победу лишь раз — и это произошло именно в Монце…
Все подробности гонки Ф-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!
Перед первой эской Коллет атакует Эдгара и возвращается в лидеры гонки! Позади них на третье место протиснулся Тейлор Барнард, но Зак О'Салливан отчаянно атакует — пока, правда, безуспешно.
12/21: 1 Коллет — 2 Эдгар — 3 Барнард — 4 О'Салливан — 5 Бортолето — 6 Цолов — 7 Бойя — 8 Форнароли — 9 Арон — 10 Беганович.
Бедрин пропускает Себастьяна Монтойю и откатывается уже на 18-е место и получает к тому же пять секунд за полученное за пределами трассы преимущество.
Арон смог восстановить темп, он контратакует Марти и возвращается в топ-10.
Тем временем Бедрин прошёл Томми Смита и вышел на 14-е место, однако затем по ходу круга откатился на 17-ю строчку.
10/21: 1 Эдгар — 2 Коллет — 3 О'Салливан — 4 Барнард — 5 Форнароли — 6 Бортолето — 7 Цолов — 8 Бойя — 9 Арон — 10 Мэнселл.
Возобновляется гонка в боевом режиме — Эдгар в первом повороте отбился от атак Коллета, но перед «Роджией» Кайо контратакует лидера и возвращает себе первую позицию!
Но ненадолго — на выходе из «Лесмо» у Эдгара более высокий темп, он снова лидирует.
У Пола Арона проблемы — он откатывается на 11-е место.
09/21: 1 Эдгар — 2 Коллет — 3 О'Салливан — 4 Барнард — 5 Форнароли — 6 Цолов — 7 Бортолето — 8 Бойя — 9 Мэнселл — 10 Марти.
Ф-3: Эдгар проходит Коллета
Эдгар проходит Коллета и выходит в лидеры гонки, а Бортолето в борьбе с О'Салливаном и Ароном срезает первую эску и откатывается сначала на шестое место, а затем и ещё дальше.
Ошибка Бортолето
Фото: twitter.com/formula3
О'Салливан тем временем отыграл сразу две позиции и вышел на третью позицию.
Тем временем Грегуар Соси в попытке объехать Бортолето с пробитым колесом вылетает в гравий — сейфти-кар возвращается на трассу.
Сход Соси
Фото: twitter.com/formula3
Бедрин, отметим, прошёл Дюфека и теперь идёт 15-м. Перед Никитой теперь Дино Беганович.
06/21: 1 Эдгар — 2 Коллет — 3 О'Салливан — 4 Арон — 5 Форнароли — 6 Барнард — 7 Цолов — 8 Бойя — 9 Бортолето — 10 Мэнселл.
Никита Бедрин опередил Софию Флёрш и поднялся на 17-е место. Впереди россиянина теперь Джошуа Дюфек.
Автомобиль безопасности вернулся в боксы, заезд продолжается в боевом режиме. Цолов на рестарте обогнал Барнарда и вышел на седьмое место, а Марти срезал первую эску, потерял две позиции и выпал из топ-10.
04/21: 1 Коллет — 2 Эдгар — 3 Бортолето — 4 Арон — 5 О'Салливан — 6 Форнароли — 7 Цолов — 8 Барнард — 9 Бойя — 10 Соси.
Ф-3: Коллет впереди на старте
Старт! Коллет сохраняет лидерство перед первым поворотом, Арон, попытавшийся что-то придумать в слипстриме, остаётся вторым, но в «Курва Гранде» пропускает Джонни Эдгара. А затем в «Роджии» эстонец пропускает и Бортолето.
Старт гонки Формулы-3
Фото: twitter.com/formula3
Позади проблемы у Колапинто. Аргентинца в «Роджии» выдавили в гравий, он коснулся отбойника и в итоге заглох на трассе — автомобиль безопасности выезжает на трассу.
Никита Бедрин успел прорваться с 23-го места на 18-е.
01/21: 1 Коллет — 2 Эдгар — 3 Бортолето — 4 Арон — 5 О'Салливан — 6 Форнароли — 7 Барнард — 8 Цолов — 9 Марти — 10 Бойя.
У Оливера Гёте какие-то проблемы! Он съехал со своей стартовой позиции и свернул к пит-уолл. К немцу бегут маршалы и откатывают машину на пит-лейн. Оливер говорит, что сломался дроссель…
Проблемы Гёте
Фото: twitter.com/formula3
Пилоты уходят на дополнительный прогревочный круг.
Первое место таким образом переходит к Кайо Коллету, Пол Арон теперь второй, а Джонни Эдгар де-факто стартует третьим.
Пилоты Формулы-3 на прогревочном круге. Почти всё готово к старту…
С первого ряда стартуют Оливер Гёте и Кайо Коллет. Пол Арон, лучший из претендентов на вице-чемпионство, стартует третьим — бок о бок с Джонни Эдгаром. На пятом и шестом местах новоиспечённый чемпион Габриэль Бортолето и Зак О’Салливан, ещё один кандидат на второе место.
В то же время Колапинто уйдёт в бой 12-м, Марти стартует 13-м, Беганович на решётке лишь 23-й, а Мини — только 26-й.
Напомним, у Никиты Бедрина в тренировке сгорела машина. Россиянин пропустил квалификацию и стартует сегодня 24-м. Впрочем, гонка длинная, в Монце есть места для обгона, так что шанс прорваться в очки под занавес сезона по-прежнему остаётся.
Стартовая решётка гонки Формулы-3
Фото: FIA
Автоспортивный день на «Аутодромо Национале» в Монце начинается с финальной гонки сезона Формулы-3.
Чемпион уже известен — им в этом году стал бразилец Габриэль Бортолето, а на вторую строчку и звание вице-чемпиона претендуют шесть пилотов. Возглавляет эту борьбу победитель вчерашнего спринта Франко Колапинто, однако Пол Арон, Хосеп-Мария Марти и Зак О’Салливан уступают ему менее десяти очков. Кроме того, опередить аргентинца в теории могут Дино Беганович и Габриэле Мини.
Общий зачёт Формулы-3 (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 153 очка.
2. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 110.
3. Пол Арон (Prema Racing) — 106.
4. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 105.
5. Зак О’Салливан (Prema Racing) — 101.
6. Дино Беганович (Prema Racing) — 94.
7. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) — 92.
8. Оливер Гёте (Trident) — 75.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 69.
10. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) — 61.
…17. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) — 24.
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