Финальная гонка сезона для россиянина. Гоночный день Гран-при Италии — LIVE

Бедрин стартует уже в 9:15 мск, гонка Формулы-1 — в 16:00.

Сегодня на трассе «Аутодромо Национале» в Монце пройдёт гонка Гран-при Италии Формулы-1. Кажется, что за нынешний чемпионат Макс Ферстаппен уже побил все рекорды на свете, но на самом деле ещё нет. Вот если голландец выиграет и в Монце, то станет единоличным обладателем невероятного достижения: десять побед в Гран-при подряд! Правда, на Гран-при Италии весьма быстра «Феррари», и недаром с поул-позишен стартует Карлос Сайнс. Но пока ещё никому в этом сезоне не удавалось остановить «Ред Булл» в воскресенье. Однако в сезоне-1988 легендарный «Макларен» упустил победу лишь раз — и это произошло именно в Монце…

Все подробности гонки Ф-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!