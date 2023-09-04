Сайнс опубликовал заявление после ограбления в Милане

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал об ограблении, произошедшем с ним после Гран-при Италии.
«Как многие уже знают, вчера в Милане произошёл неприятный инцидент. Самое главное, что все мы в порядке и всё случившееся останется лишь неприятной историей.
Большое спасибо тем, кто помог нам вчера, полиции Милана за их быстрое вмешательство — и спасибо всем за ваши сообщения», — написал Сайнс в социальных сетях.
Напомним, Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, после чего к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота Формулы-1 часы стоимостью € 300 тыс. Прохожие, узнавшие его, бросились в погоню за ворами, которые впоследствии были задержаны сотрудниками полиции района Монтенаполеоне. Ими оказались трое марокканцев 18, 19 и 20 лет.
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