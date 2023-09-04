Тото Вольф пропустит Гран-при Японии из-за операции

Глава «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что из-за операции будет вынужден пропустить Гран-при Японии. По его словам, проблемы с коленом привели к тому, что он повредил руку, катаясь на велосипеде во время летнего перерыва.

«Я ехал по скользким камням и хотел поддержать себя левой ногой – и она просто поддалась, потому что у меня проблемы с крестообразной связкой.

После Гран-при Сингапура я направляюсь в клинику, чтобы сделать операцию. Тогда колено не будет меня подводить. Я пропущу Гран-при Японии, а потом будут свободные выходные. В Катаре я бы хотел ходить без костылей. Тогда я, возможно, даже смогу кататься на лыжах зимой», — приводит слова Вольфа Kronen Zeitung.

Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября.