Руководитель «Феррари»: очень рад за Сайнса, считаю, он сделал шаг вперёд в Италии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высоко оценил выступление испанского пилота команды Карлоса Сайнса на Гран-при Италии. Испанец впервые в сезоне завоевал поул, а затем впервые попал на пьедестал.

«Это первый раз, когда мы смогли бороться с «Ред Булл», но их темп определённо был лучше, чем у нас. Но мы не уступали им бóльшую часть гонки. И, конечно же, это был наш лучший уикенд в целом.

Я более чем рад за Карлоса, потому что считаю, что он сделал шаг вперёд. Речь не только о квалификации и гонке, но я бы отметил его подготовку к уикенду и выступление с первого круга первой тренировки. Это хороший задел на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Ранее Вассёр рассказал, что был рад позволить Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру сразиться между собой за третье место в гонке Гран-при Италии.