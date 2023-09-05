«Пригласил его в «Макларен». Норрис — о перспективах стать напарником Ферстаппена

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился первыми впечатлениями от знакомства с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и поразмышлял о возможности оказаться с Максом в одной команде.
«Я могу уверенно сказать, что Макс, возможно, один из лучших гонщиков в истории Формулы-1. Я никогда не соревновался с ним, пока не оказался в Формуле-1, всегда был на одну серию ниже. Но я хорошо знал его по картингу. Ещё в 2012–2013 году я впервые встретился и познакомился с ним, смог стать свидетелем того, что он делает, так что дело не в том, что он способен выступать только на хорошей машине.
Независимо от того, на какой он машине, он сможет выступать на одинаковом уровне. Возможно, с разными результатами, но на одинаковом уровне. Думаю, было бы здорово поработать вместе с ним и посмотреть, где я могу ему противостоять. Я открыт, чтобы стать напарником Макса. На днях пригласил его в «Макларен». Так что мы будем рады видеть его в любое время», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
Ландо Норрис выступает за «Макларен» с сезона-2019. Ранее кандидатура Норриса активно обсуждалась на предмет приглашения в «Ред Булл», который сейчас лидирует в Кубке конструкторов.
- 5 сентября 2023
-
19:33
-
18:15
-
17:30
-
16:35
-
15:48
-
14:57
-
14:50
-
14:39
-
14:28
-
13:48
-
12:31
-
11:48
-
10:37
-
06:30
-
00:48
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:03
-
21:59
-
21:03
-
20:34
-
19:33
-
18:59
-
18:10
-
17:52
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:41
-
15:51
-
15:20
-
15:00
-
14:38
-
14:17
-
13:48
-
12:54