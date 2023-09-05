Хорнер заявил о большей поддержке «Альфа Таури» после ухода Франца Тоста

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о намечающемся более тесном сотрудничестве с дочерней командой «Альфа Таури», а также рассказал о новых лицах в команде. Ими стали бывший помощник руководителя «Феррари» Лоран Мекис, который сменит Франца Тоста на посту руководителя команды, и Питер Байер, освободивший должности в ФИА и Формуле-1, чтобы стать генеральным директором «Альфа Таури».
«У нас будут более тесные рабочие отношения. Меня попросили определить пару кандидатов для участия в создании новой управленческой команды в «Альфа Таури». Двумя парнями, которые, как мне казалось, подходили на эту роль, стали Лоран и Питер. Я думаю, из них получится сильная команда. Я думаю, что связи между нашими командами станут более тесными, в рамках того, что позволено правилами. Есть аспекты автомобиля, которыми «Альфа Таури» не воспользовалась ранее в соответствии с разрешёнными правилами поставок. Я вижу, что отношения между двумя командами становятся всё ближе», — сказал Хорнер PlanetF1.
В сезоне-2023 «Альфа Таури» занимает последнее место в Кубке конструкторов, набрав лишь три очка благодаря трём 10-м местам японского пилота Юки Цуноды.
- 5 сентября 2023
-
21:02
-
19:55
-
19:33
-
18:15
-
17:30
-
16:35
-
15:48
-
14:57
-
14:50
-
14:39
-
14:28
-
13:48
-
12:31
-
11:48
-
10:37
-
06:30
-
00:48
-
00:08
- 4 сентября 2023
-
23:03
-
21:59
-
21:03
-
20:34
-
19:33
-
18:59
-
18:10
-
17:52
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:41
-
15:51
-
15:20
-
15:00
-
14:38
-
14:17