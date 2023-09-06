Тост: в ближайшие недели Даниэля Риккардо за рулём мы не увидим

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о состоянии пилота Даниэля Риккардо после того, как тот получил травму.
«Даниэль в сложившейся ситуации чувствует себя хорошо, о чём он мне рассказал во время нашего телефонного разговора. Риккардо проходит курс физиотерапии. Посмотрим, насколько быстрым будет процесс заживления травмы и восстановления, но я надеюсь, что это всего лишь вопрос нескольких недель, а не месяцев. Но всё выглядит так, что в ближайшие недели Даниэля Риккардо за рулём мы не увидим. Но посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Тоста Sky Deutschland.
Напомним, Риккардо получил перелом запястья во второй свободной тренировке Гран-при Нидерландов.
Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» Ника де Вриса.
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