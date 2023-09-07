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Вязович рассказал о главных обновлениях гоночного грузовика «МАЗа»

Вязович рассказал о главных обновлениях гоночного грузовика «МАЗа»
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Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович поделился деталями обновлений гоночного грузовика, внедрённых в 2023 году.

«Мы внедрили очень много новых решений, которые в основном касаются компоновки. Кроме того, мы вели борьбу с избыточным весом и облегчили многие детали, применили лёгкие материалы в экстерьере, использовали карбон-кевлар во внешних панелях кузова, доработали подвеску автомобиля и подвеску кабины и так далее. По мелочам очень много сделано для удобства и комфорта как экипажа, так и механиков.

Внешне отличий между грузовиками вы не найдёте: мы специально так делаем. Но объём изменений можно оценить хотя бы по тому, что внесение всех доработок в документацию у наших конструкторов заняло больше года», — рассказал Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

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