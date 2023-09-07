Вязович рассказал о главных обновлениях гоночного грузовика «МАЗа»

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович поделился деталями обновлений гоночного грузовика, внедрённых в 2023 году.
«Мы внедрили очень много новых решений, которые в основном касаются компоновки. Кроме того, мы вели борьбу с избыточным весом и облегчили многие детали, применили лёгкие материалы в экстерьере, использовали карбон-кевлар во внешних панелях кузова, доработали подвеску автомобиля и подвеску кабины и так далее. По мелочам очень много сделано для удобства и комфорта как экипажа, так и механиков.
Внешне отличий между грузовиками вы не найдёте: мы специально так делаем. Но объём изменений можно оценить хотя бы по тому, что внесение всех доработок в документацию у наших конструкторов заняло больше года», — рассказал Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
- 7 сентября 2023
-
11:13
-
11:10
-
10:40
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
00:47
-
00:03
- 6 сентября 2023
-
23:15
-
22:32
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
19:42
-
18:37
-
17:20
-
16:11
-
15:29
-
14:10
-
12:10
-
10:36
-
09:54
-
00:48
-
00:11
- 5 сентября 2023
-
23:29
-
23:04
-
22:52
-
22:36
-
21:20
-
21:02
-
19:55
-
19:33
-
18:15
-
17:30