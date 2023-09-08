Источник: Логан Сарджент останется в «Уильямсе»

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о будущем американского пилота «Уильямса» Логана Сарджента. Американец, дебютировавший в «Королевских гонках» в сезоне-2023, становился объектом обсуждений на тему того, что он покинет Формулу-1 по окончании чемпионата.

Однако, по информации источника, «Уильямс» не планирует заменять Логана Сарджента, хотя команда ещё не объявляла об этом. Отметим, что Сарджент остаётся единственным пилотом, который, проведя все гонки в сезоне-2023, так и не попадал в топ-10. Его максимальная позиция — 11-е место на Гран-при Великобритании.

Напарником Сарджента по «Уильямсу» является тайский пилот Александер Албон, который расположился с 21 очком на 13-м месте в личном зачёте пилотов. Его лучшими результатами были два седьмых места — в Канаде и Италии.