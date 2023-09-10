Боттас признался, что Алонсо стал для него примером сохранения мотивации в Формуле-1

Пилот «Альфа Ромео» 34-летний Валттери Боттас рассказал о том, что по-прежнему собирается достигать успехов в Формуле-1, приведя в пример испанского гонщика «Астон Мартин» 42-летнего Фернандо Алонсо.
«Если вы посмотрите на Фернандо [Алонсо], то увидите, что сейчас он является хорошим примером того, чего вы можете достичь и продолжать выступать. У меня ещё много лет. Конечно, в этом виде спорта всегда надо подтверждать свое реноме результатом.
Теперь это также моя мотивация: попытаться добиться хороших результатов, достигать максимума каждые выходные и работать с командой за пределами трассы. Возможно, он [Алонсо] выделяется. В этом виде спорта нечасто бывало, чтобы в таком возрасте пилот оставался столь конкурентоспособным. Каждый человек индивидуален, но, как я уже сказал, он, возможно, выделяется. Видно, что он всё ещё очень мотивирован, и это определённо является примером.
Я чувствую, что пока точно не уйду. В этом виде спорта, когда вы достигаете той стадии, где у вас накопилось достаточно опыта, это может быть довольно привлекательно для многих команд в определённых ситуациях», — сказал Боттас в интервью Speedcafe.
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