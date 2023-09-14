«Ред Булл» может выиграть Кубок конструкторов на ГП Сингапура при двух раскладах

В преддверии Гран-при Сингапура изучаются расклады, согласно которым «Ред Булл» может стать победителем Кубка конструкторов в сезоне-2023 уже на ближайших выходных. Возможны два сценария, однако в обоих из них пилотам команды Максу Ферстаппену и Серхио Пересу необходимо финишировать первым и вторым.
Ближайшими преследователями «Ред Булл» является команда «Мерседес», отстающая от «быков» на 310 очков. В случае, если оба пилота «Мерседеса», Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, не смогут финишировать в топ-10, а пилоты «Ред Булл» оформят дубль, то «Ред Булл» станет обладателем Кубка конструкторов.
Вторым возможным сценарием завоевания титула является ситуация, при которой один пилот «Мерседеса» наберёт одно очко, заняв 10-е место, а другой окажется вне топ-10. Тогда, в случае дубля пилотов «Ред Булл», одному из них будет необходимо установить лучший круг, который принесёт ещё одно дополнительное очко.
- 14 сентября 2023
-
15:21
-
14:37
-
14:22
-
13:10
-
12:35
-
12:34
-
12:09
-
12:07
-
11:27
-
10:43
-
10:17
-
09:26
-
00:22
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
21:58
-
21:15
-
19:58
-
19:47
-
18:57
-
17:40
-
16:37
-
15:29
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:41
-
10:03
-
00:52
- 12 сентября 2023
-
23:32
-
22:51
-
22:20
-
21:12
-
20:16
-
19:45
-
18:48