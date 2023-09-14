«Ред Булл» может выиграть Кубок конструкторов на ГП Сингапура при двух раскладах

В преддверии Гран-при Сингапура изучаются расклады, согласно которым «Ред Булл» может стать победителем Кубка конструкторов в сезоне-2023 уже на ближайших выходных. Возможны два сценария, однако в обоих из них пилотам команды Максу Ферстаппену и Серхио Пересу необходимо финишировать первым и вторым.

Ближайшими преследователями «Ред Булл» является команда «Мерседес», отстающая от «быков» на 310 очков. В случае, если оба пилота «Мерседеса», Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, не смогут финишировать в топ-10, а пилоты «Ред Булл» оформят дубль, то «Ред Булл» станет обладателем Кубка конструкторов.

Вторым возможным сценарием завоевания титула является ситуация, при которой один пилот «Мерседеса» наберёт одно очко, заняв 10-е место, а другой окажется вне топ-10. Тогда, в случае дубля пилотов «Ред Булл», одному из них будет необходимо установить лучший круг, который принесёт ещё одно дополнительное очко.