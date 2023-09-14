Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» может выиграть Кубок конструкторов на ГП Сингапура при двух раскладах

«Ред Булл» может выиграть Кубок конструкторов на ГП Сингапура при двух раскладах
Аудио-версия:
Комментарии

В преддверии Гран-при Сингапура изучаются расклады, согласно которым «Ред Булл» может стать победителем Кубка конструкторов в сезоне-2023 уже на ближайших выходных. Возможны два сценария, однако в обоих из них пилотам команды Максу Ферстаппену и Серхио Пересу необходимо финишировать первым и вторым.

Ближайшими преследователями «Ред Булл» является команда «Мерседес», отстающая от «быков» на 310 очков. В случае, если оба пилота «Мерседеса», Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, не смогут финишировать в топ-10, а пилоты «Ред Булл» оформят дубль, то «Ред Булл» станет обладателем Кубка конструкторов.

Вторым возможным сценарием завоевания титула является ситуация, при которой один пилот «Мерседеса» наберёт одно очко, заняв 10-е место, а другой окажется вне топ-10. Тогда, в случае дубля пилотов «Ред Булл», одному из них будет необходимо установить лучший круг, который принесёт ещё одно дополнительное очко.

Материалы по теме
Источник: новые рекомендации ФИА поразили «Ред Булл» и «Мерседес» перед ГП Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android