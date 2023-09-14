Леклер — о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» на ГП Сингапура: будет труднее, чем в Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о борьбе с лидером Кубка конструкторов этого сезона Формулы-1 «Ред Булл» на ближайшем Гран-при Сингапура.

«Я действительно думаю, что они будут сильнейшими в эти выходные, особенно в день гонок. Квалификация, может быть, будет близкой, но, может быть, и нет.

Думаю, что на такой трассе с высокой прижимной силой, как здесь ([в Сингапуре), нам придется бороться больше, чем в Монце. Я не думаю, что они («Ред Булл») будут представлять какие-либо угрозы, я думаю, они просто будут самыми быстрыми», – приводит слова Леклера Crash.net.

На прошедшем Гран-при Италии пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли третье и четвёртое места по итогам гонки. «Скудерия» на данный момент расположилась на третьей строчке в Кубке конструкторов, отставая от второго «Мерседеса» на 45 очков.