Тото Вольф заявил, что иск Фелипе Массы создаст прецедент

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал своё мнение об иске, поданном бразильским пилотом Фелипе Массой, в связи с его желанием пересмотреть результаты чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.

«Ну, за этим интересно следить. Явно это не то, чего кто-либо ожидал. Правила в Формуле-1 достаточно понятны. За этим стоит гражданское дело. Безусловно, будет создан прецедент, каким бы он ни был. Мы с любопытством смотрим со стороны», — приводит слова Вольфа Crash.net.

Сообщается, что Вольф отказался давать комментарий о том, намеревается ли «Мерседес» открыть разбирательство в отношении Гран-при Абу-Даби сезона-2021, когда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге чемпионата.

Напомним, иск Массы связан с тем, что бразильский пилот настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, о которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе Масса опередил бы Льюиса Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.