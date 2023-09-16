Хорнер: Сингапур является одним из самых сложных этапов в сезоне Формулы-1 для «Ред Булл»
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о главных проблемах машины на городской гоночной трассе «Марина Бей» в Сингапуре.
«Эта трасса будет для нас одной из самых сложных в сезоне. Характеристики машины не соответствуют её сильным сторонам, и я думаю, что нам нужно быть на пике формы, чтобы сохранить победный импульс.
Вы можете видеть, что «Феррари» выглядит сильной, «Макларен» и «Мерседес» тоже, так что в этот уикенд может быть очень сложно.
Нашей сильной стороной были скоростные повороты, а также комбинированные повороты или комбинированные входы. В отличие от 90-градусных поворотов, которые мы видели в Монако и Азербайджане ещё ранее в этом году, они были для нас большим испытанием», – приводит слова Хорнера Sky Sports.
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