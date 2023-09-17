Дэвид Крофт: Джиовинацци лидировал в Сингапуре больше кругов, чем Ферстаппен

Британский обозреватель Формулы-1 Дэвид Крофт поделился мнением о слабых выступлениях «Ред Булл» на Гран-при Сингапура и приметил неожиданный факт о том, что Антонио Джовинацци находился в лидерах гонки в Сингапуре больше, чем Макс Ферстаппен.
«В Сингапуре Антонио Джовинацци проехал больше кругов в лидерах, чем Макс Ферстаппен. По-моему, Макс был лидером в трёх кругах, Джовинации — в четырёх.
Недавно «Ред Булл» называли слабостью чувство страха, что победная полоса может закончится. Сейчас они могут испытывать что-то подобное. Они могут не финишировать в следующих пяти гонках, но всё равно обеспечить себе чемпионство», — сказал Крофт в комментарии Sky Sports.
Существует вероятность того, что «Ред Булл» сможет выиграть Кубок конструкторов уже на Гран-при Сингапура, однако это может стать тяжёлой задачей, потому что оба пилота «Ред Булл» начинают гонку вне топ-10. Главным условием победы является задача Макса Ферстаппена и Серхио Переса финишировать первым и вторым.
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