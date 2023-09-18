Хорнер рассказал, что помешало Ферстаппену оказаться выше на ГП Сингапура
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посетовал на невезение из-за появления машины безопасности в гонке Гран-при Сингапура в неподходящий момент. Напомним, Макс Ферстаппен в итоге показал пятый результат, а Серхио Перес был восьмым.
«Стратегия, которой мы придерживались, определённо позволяла Максу бороться. Если бы не бесплатные пит-стопы, он был бы в игре», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, набрав 597 очков. На втором месте находится «Мерседес» (289 баллов). Топ-3 замыкает итальянская команда «Феррари», на счету которой 265 очков.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Ранее Кристиан прокомментировал окончание победной серии «Ред Булл».
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