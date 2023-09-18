Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер рассказал, что помешало Ферстаппену оказаться выше на ГП Сингапура

Хорнер рассказал, что помешало Ферстаппену оказаться выше на ГП Сингапура
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посетовал на невезение из-за появления машины безопасности в гонке Гран-при Сингапура в неподходящий момент. Напомним, Макс Ферстаппен в итоге показал пятый результат, а Серхио Перес был восьмым.

«Стратегия, которой мы придерживались, определённо позволяла Максу бороться. Если бы не бесплатные пит-стопы, он был бы в игре», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, набрав 597 очков. На втором месте находится «Мерседес» (289 баллов). Топ-3 замыкает итальянская команда «Феррари», на счету которой 265 очков.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Кристиан прокомментировал окончание победной серии «Ред Булл».

Материалы по теме
Кристиан Хорнер прокомментировал окончание победной серии «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android