Хорнер рассказал, что помешало Ферстаппену оказаться выше на ГП Сингапура

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посетовал на невезение из-за появления машины безопасности в гонке Гран-при Сингапура в неподходящий момент. Напомним, Макс Ферстаппен в итоге показал пятый результат, а Серхио Перес был восьмым.

«Стратегия, которой мы придерживались, определённо позволяла Максу бороться. Если бы не бесплатные пит-стопы, он был бы в игре», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, набрав 597 очков. На втором месте находится «Мерседес» (289 баллов). Топ-3 замыкает итальянская команда «Феррари», на счету которой 265 очков.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Кристиан прокомментировал окончание победной серии «Ред Булл».