Масса отреагировал на слова Вольфа и Марко о его иске по пересмотру результатов 2008 года

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса дал комментарий по поводу недавних заявлений руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа и консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко. Марко и Вольф ранее высказались о намерении Массы пересмотреть результаты чемпионата мира сезона-2008, победу в котором одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вольф заявил, что это может создать прецедент. А Марко признался, что хотел бы, чтобы титул получил Фелипе.
«Это показывает, что мы на правильном пути и что многие в Формуле-1 осознают серьёзность и важность этого дела. У обеих организаций (FOM и ФИА) есть шанс сказать правду и тем самым исправить ошибки прошлого на благо спорта», — приводит слова Массы GPBlog со ссылкой на Motorsport.
Напомним, иск Массы связан с тем, что бразильский пилот настаивает на отмене результатов Гран-при Сингапура из-за умышленной аварии, в которой признался бывший пилот «Рено» Нельсон Пике-младший. В случае отмены результатов той гонки Фелипе опередил бы Хэмилтона в личном зачёте сезона-2008.
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