Формула-1, Гран-при Японии — 2023: онлайн-трансляция гонки начнётся в 7:55
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Сегодня, 24 сентября, на стационарной трассе «Сузука» состоится гонка 17-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Японии. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 8:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который сталдвукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
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