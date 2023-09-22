Хорнер: никто не читает Википедию, но мы будем гордиться чемпионством в ближайших гонках

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от скорого завоевания чемпионства в Кубке конструкторов сезона-2023, а также от третьего титула чемпиона мира их пилота Макса Ферстаппена. В своём обращении Хорнер вспомнил слова своего коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа о том, что рекорды являются лишь цифрами для Википедии.

«Когда я впервые оказался в команде, было понятно, что Дитрих [Матешиц] пришёл в Формулу-1, потому что он хотел соревноваться и купил команду «Ягуар», которая с периодическим успехом занимала лишь седьмое место. Тогда речь шла о создании команды, и не думаю, что кто-то из нас представлял, что нас ждёт впереди. За 19 сезонов мы достигли того, что имеем.

Пока что это феноменальный путь. Но вопрос не в том, чтобы оглядываться назад. Это всегда о том, чтобы смотреть вперёд. Думаю, если мы сможем завоевать чемпионаты в предстоящих гонках… ну, в наши дни никто не смотрит Википедию, но это, опять же, значительная статистика, этим все будут безмерно гордиться.

Думаю, потом встанет вопрос о следующих сезонах и следующей главе, которая связана с отношениями с «Форд» в 2026 году и производством нашей собственной силовой установки. Начинаем с нуля, вместе со стартап-компанией. Следующая задача — эффективно построить завод», — приводит слова Хорнера GPBlog.

До конца сезона-2023 Формулы-1 осталось семь гонок. Гран-при Японии проходит на трассе «Сузука» с 22 по 24 сентября.