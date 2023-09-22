Пьер Гасли объяснил свою аварию в свободной практике Гран-при Японии

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал инцидент, произошедший с ним во второй свободной практике, когда ему не удалось справиться с управлением болида, а также рассказал о перспективах команды в гоночный уикенд.

«На данном этапе уикенда я сказал бы, что нам есть над чем поработать, и я уверен, что нам предстоит ещё многое сделать. К сожалению, наш день закончился небольшим сходом в девятом повороте прямо в конце второй свободной практики. Я просто немного потерял переднюю часть болида и не смог вовремя это исправить. Мы соскользнули в гравий и врезались в барьер. Мы извлечём из этого уроки и будем двигаться дальше.

Что касается сегодняшнего выступления, мы можем многое оценить на низком и на высоком уровне топлива. Ситуация с шинами довольно сложная, и мы обязательно постараемся справиться до конца уикенда. Результаты чрезвычайно плотные: одна или две десятые разделяют множество машин, поэтому каждая деталь будет иметь значение», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Пьер Гасли показал 12-й и 19-й результаты на свободных практиках Гран-при Японии. В личном зачёте он занимает 10-е место, однажды финишировав на подиуме на Гран-при Нидерландов.