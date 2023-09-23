Перес объяснил, почему стал только пятым в квалификации Гран-при Японии

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал пятое место в квалификации Гран-при Японии с отставанием в семь десятых секунды от Макса Ферстаппена.

«Всё прошло не так просто, как мы ожидали. У меня была далеко не плавная квалификация, было много проблем с балансом на протяжении всего уикенда. В конечном счёте использование второго комплекта шин во втором сегменте и участие в третьем лишь с одним свежим комплектом поставило нас в позицию догоняющих. Мы думали, что не имеем запаса, и в конечном счёте этого нам не хватило.

Сегодня всё было неидеально, но мы выложились по максимуму, и я считаю, что завтрашняя гонка может получиться сильной. У «Макларена» хороший гоночный темп, так что думаю, что завтра будет хорошее сражение. Макс в очень хорошей форме, и мы с нетерпением ждём дня гонки. Надеюсь, мы сможем выиграть командный зачёт и финишировать завтра на первом и втором местах», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».