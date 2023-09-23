Зак Браун предложил купить билеты в Японию для мамы Оскара Пиастри

Руководитель «Макларена» Зак Браун ответил обычно активной в социальных сетях маме своего подопечного Оскара Пиастри. В ответ на её вопрос о том, есть ли у кого-то дешёвый билет до Японии, он предложил ей поскорее присоединиться к команде.
«Я очень рад купить ей авиабилет. Итак, если вы сможете приехать сюда, госпожа Пиастри, мы хотим увидеть вас завтра», — сказал Браун Sky Sports.
22-летний австралиец Оскар Пиастри занимает восьмое место в личном зачёте Формулы-1. В квалификации Гран-при Японии он занял второе место, уступив лишь лидеру сезона-2023 Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Третье место на подиуме занял напарник Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис. Лучшим выступлением Пиастри в его дебютном сезоне является четвёртое место на Гран-при Великобритании.
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