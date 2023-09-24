«Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов

Сегодня, 24 сентября, на трассе «Сузука» в рамках Гран-при Японии состоялась гонка, победителем которой стал голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Благодаря набранным очкам, он гарантировал команде победу в Кубке конструкторов сезона-2023. Отметим, напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес сошёл с дистанции.
Ближайшим преследователем «Ред Булл» была команда «Мерседес», отстававшая от них до начала этапа на 308 очков. До конца сезона-2023 остаётся шесть этапов.
Для «Ред Булл» данный титул стал шкстым в истории и вторым подряд. В прошлом сезоне, команда завоевала Кубок конструкторов так же на трассе «Сузука».
Пилотам «Ред Булл» лишь однажды не удалось победить в гонке в сезоне-2023 — на предыдущем этапе в Сингапуре.
Зачёт Кубка конструкторов сезона-2023:
1. «Ред Булл» — 622 очка.
2. «Мерседес» — 305 очков.
3. «Феррари» — 285 очков.
4. «Астон Мартин» — 221 очко.
5. «Макларен» — 172 очка.
6. «Альпин» — 84 очка.
7. «Уильямс» — 21 очко.
8. «Хаас» — 12 очков.
9. «Альфа Ромео» — 10 очков.
10. «Альфа Таури» — 5 очков.
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