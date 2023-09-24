Кристиан Хорнер прокомментировал досрочную победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер после финиша Гран-при Японии высказался о победе австрийского коллектива в Кубке конструкторов. За шесть этапов до конца сезона «Ред Булл» стал недосягаем в командном зачёте и тем самым записал на свой счёт второй подряд и шестой в истории Кубок конструкторов.
«Для нас это была самая изумительная гонка и самый изумительный сезон. Это подтверждение уровня всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кинсе. Все в „Ред Булл“, все партнёры команды вложили невероятные усилия, чтобы добиться таких результатов. А Макс Ферстаппен сейчас просто на другом уровне», — сказал Хорнер в эфире телеканала Sky Sports.
Победа на Гран-при Японии стала для Макса Ферстаппена 48-й в карьере и позволила «Ред Булл» на 318 очков оторваться от «Мерседеса», притом что до конца сезона можно набрать не более 308 баллов.
В зачёте пилотов Ферстаппен теперь на 177 очков опережает Серхио Переса и может гарантировать себе чемпионство уже в спринте следующего этапа — Гран-при Катара, который пройдёт 8 октября.
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