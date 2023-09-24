Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер прокомментировал досрочную победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Кристиан Хорнер прокомментировал досрочную победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер после финиша Гран-при Японии высказался о победе австрийского коллектива в Кубке конструкторов. За шесть этапов до конца сезона «Ред Булл» стал недосягаем в командном зачёте и тем самым записал на свой счёт второй подряд и шестой в истории Кубок конструкторов.

«Для нас это была самая изумительная гонка и самый изумительный сезон. Это подтверждение уровня всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кинсе. Все в „Ред Булл“, все партнёры команды вложили невероятные усилия, чтобы добиться таких результатов. А Макс Ферстаппен сейчас просто на другом уровне», — сказал Хорнер в эфире телеканала Sky Sports.

Победа на Гран-при Японии стала для Макса Ферстаппена 48-й в карьере и позволила «Ред Булл» на 318 очков оторваться от «Мерседеса», притом что до конца сезона можно набрать не более 308 баллов.

В зачёте пилотов Ферстаппен теперь на 177 очков опережает Серхио Переса и может гарантировать себе чемпионство уже в спринте следующего этапа — Гран-при Катара, который пройдёт 8 октября.

Материалы по теме
«Ред Булл» — чемпион за шесть Гран-при до конца! Не помешало даже безумие Переса
«Ред Булл» — чемпион за шесть Гран-при до конца! Не помешало даже безумие Переса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android