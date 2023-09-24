Леклер назвал главную задачу «Феррари» после финиша четвёртым на Гран-при Японии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Японии.

«Мы добились максимального результата. Конечно, мы несколько уступали в темпе, особенно на „харде“: „Мерседес“ был быстрее нас. Нам приходилось беречь шины, особенно на первых кругах. После сражения Джорджем мои шины несколько потеряли эффективность. Ближе к концу мы ехали хуже „Мерседеса“.

В борьбе с Оскаром всё было немного странно: было несколько кругов, когда я сказал себе, что могу погнаться за ним, а потом он начал атаковать в конце отрезка и оторвался. Думаю, они контролировали свой темп, так что догнать их было нереально. Когда ты видишь сегодняшнее выступление Ландо, то видно, что они на уровень выше нас.

Да, мы добились в этот уикенд максимума, но нам нужно сперва понять, почему возникали такие проблемы на первом секторе трассы, где мы теряли так много времени в квалификации. Мы собираемся сконцентрироваться на том, чтобы попробовать понять, чего нам не хватает в быстрых поворотах", — приводит слова Леклера AutoHebdo.