Леклер назвал главную задачу «Феррари» после финиша четвёртым на Гран-при Японии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Японии.
«Мы добились максимального результата. Конечно, мы несколько уступали в темпе, особенно на „харде“: „Мерседес“ был быстрее нас. Нам приходилось беречь шины, особенно на первых кругах. После сражения Джорджем мои шины несколько потеряли эффективность. Ближе к концу мы ехали хуже „Мерседеса“.
В борьбе с Оскаром всё было немного странно: было несколько кругов, когда я сказал себе, что могу погнаться за ним, а потом он начал атаковать в конце отрезка и оторвался. Думаю, они контролировали свой темп, так что догнать их было нереально. Когда ты видишь сегодняшнее выступление Ландо, то видно, что они на уровень выше нас.
Да, мы добились в этот уикенд максимума, но нам нужно сперва понять, почему возникали такие проблемы на первом секторе трассы, где мы теряли так много времени в квалификации. Мы собираемся сконцентрироваться на том, чтобы попробовать понять, чего нам не хватает в быстрых поворотах", — приводит слова Леклера AutoHebdo.
- 24 сентября 2023
-
11:58
-
11:41
-
11:40
-
11:22
-
11:21
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:44
-
10:41
-
10:24
-
10:24
-
10:23
-
10:18
-
10:13
-
09:47
-
09:44
-
09:00
-
03:00
-
00:38
- 23 сентября 2023
-
23:58
-
23:06
-
22:56
-
21:56
-
20:44
-
20:23
-
19:05
-
18:35
-
18:10
-
17:24
-
16:42
-
16:15
-
15:51
-
15:02
-
14:55