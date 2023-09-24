Источник: приказ поменять местами Расселла и Хэмилтона отдал Вольф, не поехавший в Японию
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф стал человеком, принявшим решение о перестановке пилотов команды Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Японии, прошедшей на выходных в Сузуке, сообщает издание Auto Motor und Sport.
Напомним, данное решение, согласно позиции «Мерседеса», было принято для того, чтобы удержать Карлоса Сайнса из «Феррари», ехавшего за Расселлом и Хэмилтоном. Вольф же, отсутствовавший на Гран-при, отдал распоряжение из своего дома. Сайнс смог обойти Расселла в борьбе за шестое место, однако навязать конкуренцию Хэмилтону испанец не сумел.
Ранее сменщик Вольфа на Гран-при Японии гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал перестановку Расселла и Хэмилтона.
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