Леклер назвал главный фактор отставания «Феррари» от «Макларена»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о выступлении команды на Гран-при Японии. На этапе в Сузуке Леклер показал четвёртый результат. Другой гонщик «Феррари» Карлос Сайнс был шестым.

«Доволен ли прогрессом «Феррари»? И да, и нет, поскольку темп был не таким сильным, как у «Макларена», который выступал очень здорово. Кроме того, они очень хорошо работали с шинами. Но я думаю, что ещё один такой уикенд в каком-то смысле был хорош, потому что он подтвердил именно то, что мы поняли в последних нескольких гонках. Первый сектор определённо является одной из наших главных слабостей, если сравнивать с «Маклареном». Именно здесь теряется большая часть времени. И над этим мы будем работать до конца сезона с прицелом на следующий год», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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