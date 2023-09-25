Хорнер высказался о будущем Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о будущем мексиканского пилота Серхио Переса в команде.
«В «Ред Булл» нам нужны два лучших пилота. С Максом у нас долгосрочный контракт. Соглашение заканчивается в конце 2024-го. В настоящий момент он находится в непростом положении и, очевидно, будет стремиться к продлению контракта.
Мы ещё посмотрим, как справится Дэниэль Риккардо, посмотрим, как справится Юки Цунода. Кроме того, мы будем следить за Лиамом Лоусоном», — приводит слова Хорнера Crash.net.
В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 223 очка. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков. Топ-3 замыкает британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (190 баллов).
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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