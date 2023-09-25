Испанский журналист грязно пошутил о состоянии Михаэля Шумахера

Известный испанский журналист Антонио Лобато разозлил поклонников Формулы-1 неудачной шуткой о семикратном чемпионе мира легендарном немце Михаэле Шумахере.
Во время работы в студии в прямом эфире канала DAZN после Гран-при Японии Лобато пошутил, что у него столько же титулов, сколько и у «Ред Булл». В ответ один из ведущих сказал, что от слов Лобато должны «дрожать» инженеры «Ред Булл».
«Пусть дрожит Михаэль Шумахер! Хотя нет, он же не может дрожать», – сказал Лобато и засмеялся вместе с коллегами по эфиру.
После публикации фрагмента эфира в социальных сетях многие пользователи назвали эти слова позором и призвали семью немецкого гонщика подать в суд на журналиста. Также поклонники Формулы-1 считают, что Лобато должен быть отстранён от работы в эфире.
- 25 сентября 2023
-
17:56
-
16:46
-
15:28
-
14:11
-
13:12
-
13:11
-
12:39
-
12:18
-
12:07
-
11:38
-
10:43
-
10:41
-
10:10
-
10:02
-
09:22
-
02:38
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
21:48
-
21:04
-
20:46
-
19:59
-
19:50
-
18:54
-
18:25
-
17:43
-
16:49
-
16:31
-
15:43
-
15:32
-
15:12
-
14:09
-
13:48