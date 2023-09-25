Испанский журналист грязно пошутил о состоянии Михаэля Шумахера

Известный испанский журналист Антонио Лобато разозлил поклонников Формулы-1 неудачной шуткой о семикратном чемпионе мира легендарном немце Михаэле Шумахере.

Во время работы в студии в прямом эфире канала DAZN после Гран-при Японии Лобато пошутил, что у него столько же титулов, сколько и у «Ред Булл». В ответ один из ведущих сказал, что от слов Лобато должны «дрожать» инженеры «Ред Булл».

«Пусть дрожит Михаэль Шумахер! Хотя нет, он же не может дрожать», – сказал Лобато и засмеялся вместе с коллегами по эфиру.

После публикации фрагмента эфира в социальных сетях многие пользователи назвали эти слова позором и призвали семью немецкого гонщика подать в суд на журналиста. Также поклонники Формулы-1 считают, что Лобато должен быть отстранён от работы в эфире.