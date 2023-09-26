Кристиан Хорнер: выступать лучше «Ред Булл» просто невозможно

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1, в котором она досрочно завоевала Кубок конструкторов. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот гоночного коллектива Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 623 очка и для соперников она недосягаема. На втором месте «Мерседес» (305 баллов).

«Думаю, что выступать лучше нас просто невозможно. Это золотые мгновения. Мы оседлали волну, и, конечно, хотим быть на ней как можно дольше. Завоевание шестого Кубка конструкторов превосходит все наши самые смелые мечты. Начиная сезон, я и не думал, что у нас когда-нибудь будет такой год, как этот», — приводит слова Хорнера F1i.

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