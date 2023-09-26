«Представляю, что он ощущает». Оруджев назвал причину постоянных ошибок Переса

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу было бы полезно оградить себя от медийного шума в свой адрес.

«Да отстать от Переса надо. Честно, уже даже я устал от разговоров про форму Переса. Представляю, что он ощущает. Вот серьёзно: если хотим ему помочь, надо просто отстать. Но это Ф-1, и отстать нельзя. Поэтому мы продолжим видеть «такого» Переса. А когда отстанем, он потихоньку поедет. И атака на Магнуссена, конечно, была глупой», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Перес сейчас занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 223 очка. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: