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«Представляю, что он ощущает». Оруджев назвал причину постоянных ошибок Переса

«Представляю, что он ощущает». Оруджев назвал причину постоянных ошибок Переса
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение, что мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу было бы полезно оградить себя от медийного шума в свой адрес.

«Да отстать от Переса надо. Честно, уже даже я устал от разговоров про форму Переса. Представляю, что он ощущает. Вот серьёзно: если хотим ему помочь, надо просто отстать. Но это Ф-1, и отстать нельзя. Поэтому мы продолжим видеть «такого» Переса. А когда отстанем, он потихоньку поедет. И атака на Магнуссена, конечно, была глупой», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Перес сейчас занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 223 очка. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 400 очков.

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