Макс Ферстаппен оценил нынешний сезон Формулы-1 для «Ред Булл»
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Лидер общего зачёта, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил выступление команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, гоночный коллектив из Австрии досрочно завоевал Кубок конструкторов. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот Ферстаппен.
«Кубок конструкторов! Какой же невероятный сезон мы проводим. Я очень горжусь, что являюсь частью этой команды. Большое спасибо всем, кто работает на трассе и на базе. [Наша машина — ] просто ракета. Удивительно достичь этого в Японии. Спасибо всем за потрясающую поддержку», — написал Ферстаппен в социальных сетях.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 6 по 8 ноября.
Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:
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