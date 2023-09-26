Макс Ферстаппен оценил нынешний сезон Формулы-1 для «Ред Булл»

Лидер общего зачёта, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил выступление команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, гоночный коллектив из Австрии досрочно завоевал Кубок конструкторов. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот Ферстаппен.

«Кубок конструкторов! Какой же невероятный сезон мы проводим. Я очень горжусь, что являюсь частью этой команды. Большое спасибо всем, кто работает на трассе и на базе. [Наша машина — ] просто ракета. Удивительно достичь этого в Японии. Спасибо всем за потрясающую поддержку», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 6 по 8 ноября.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: