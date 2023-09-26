«Он победил бы ещё в шести гонках». Хорнер выступил в защиту Переса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал неудачные выступления Серхио Переса по сравнению с лидером общего зачёта Максом Ферстаппеном, так же выступающего за «быков».

«Послушайте, по крайней мере, эти пилоты обеспечивают нам лидерство в Кубке конструкторов. Он по-прежнему второй в личном зачёте чемпиона мира. Он шесть раз финишировал вторым после Макса. Так что, если бы Макса там не было, он победил бы ещё в шести гонках, помимо двух выигранных.

Именно сочетание двух пилотов обеспечило нам столько побед в сезоне: 13 — с Максом, 2 — с Чеко. Завоевание шестого Кубка конструкторов превосходит наши самые смелые мечты в этом сезоне. Не думаю, что мы могли мечтать о подобном сезоне. Поэтому считаю, что Макс находится на вершине игры. На данный момент он лучший гонщик Формулы-1, и я думаю, всё должно собраться воедино: болид, пилот, всё в полной гармонии», — приводит слова Хорнера после Гран-при Японии PlanetF1.

Серхио Перес опережает Льюиса Хэмилтона, ближайшего преследователя в личном зачёте чемпионата мира, на 33 очка. До конца сезона осталось 6 этапов, следующий — в Катаре с 6 по 8 октября.

Отметим, что Макс Ферстаппен с 400-и набранными очками мог бы обеспечить лидерство «Ред Булл» в Кубке конструкторов, так как у ближайших преследователей из «Мерседеса» всего 305 набранных очков