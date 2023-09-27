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«Шаг вперёд по сравнению с началом сезона». Вассёр — о позитиве для «Феррари» в Японии

«Шаг вперёд по сравнению с началом сезона». Вассёр — о позитиве для «Феррари» в Японии
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отметил прогресс в работе с шинами на Гран-при Японии. Ранее по ходу сезона эта проблема часто преследовала итальянскую команду.

«Мы сделали шаг вперёд по сравнению с началом сезона. С другой стороны, вероятно, мы были слишком консервативны. Всё было в порядке и под контролем в течение всей гонки. Мы считаем, что добились хорошего прогресса. Стратегия была здорово реализована. Мы хорошо справились, так что это явный шаг вперёд по сравнению с началом сезона», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, лучшим из пилотов «Феррари» на Гран-при Японии был Шарль Леклер, показавший четвёртый результат. Другой пилот команды, Карлос Сайнс, был шестым.

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