Кристиан Хорнер поделился мнением о приглашении Ландо Норриса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возможность приглашения Ландо Норриса в команду в напарники к Максу Ферстаппену, заявив, что в первую очередь выбор будет обращён к пилотам собственной программы развития. Отметим, что контракт британского пилота с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года.

«Ландо — отличный гонщик. Он большой талант, большая личность и, конечно, один из тех водителей, за которым вы следите. Но в то же время есть много других гонщиков, на которых вы обращаете внимание. Сейчас существует поколение пилотов, обладающих огромным талантом.

Быть напарником Макса по команде никогда не будет легко, и некоторые гонщики могут быть готовы к этому вызову, а другие — нет. Но, конечно, так же как и на собственных пилотов, мы обращаем внимание на всех на рынке. Как вы можете себе представить, в определённых кругах существует достаточно большой интерес к выступлению за «Ред Булл».

Макс действует на таком уровне, что его уверенность, его целеустремлённость, его талант абсолютны на данный момент. Трудно представить, что кто-то победит его на том же болиде. Нам нужны два лучших гонщика из всех возможных. Поэтому в идеале это будет исходить из имеющегося резерва, и если мы не поверим в наличие возможностей, то будем искать других, кто будет доступен», — сказал Хорнер в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне британскому пилоту удалось четырежды приехать на подиум, в личном зачёте сезона-2023 он занимает седьмое место.