Руководитель «Макларена» объяснил, почему не беспокоится из-за гоночного темпа Пиастри

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что в команде не считают проблемой отставание Оскара Пиастри от Ландо Норриса в гонках.

«Я думаю, что, когда дело доходит до гоночного темпа, нужно понимать, что он представляет собой набор навыков, которые затем вы применяете в каждой гонке. Гоночный темп в таких гонках, как Япония, учитывая прижимную силу, может быть одним, но это не значит, что то же самое было в Венгрии или будет где-то ещё.

Это целый процесс. Это требует времени, потому что каждая трасса и ситуация имеет свои особенности. Я уверен, что Оскар многому научится. Ему просто нужна систематическая работа по использованию всех возможных знаний. Не существует единого способа, применимого к любой ситуации.

Так что его гоночный темп — это эффект новичка. Но первое, на что я всегда обращаю внимание, — это абсолютная скорость, которую мы и видели в квалификации. Потому что, когда у вас есть это, то развить гоночный темп гораздо легче», — приводит слова Стеллы RacingNews365.