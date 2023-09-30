Хорнер: всё меняется, в 2021 году мы боролись с Голиафом в лице «Мерседеса» и были Давидом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о конкуренции с «Мерседесом».

«Они отличная команда. Это большая команда, они были лучшими во многих вопросах. Мы никогда не будем их недооценивать, когда-нибудь они обязательно вернутся. Я уверен, тогда Тото Вольфу будет что сказать!

Удивительно, как всё меняется, потому что в 2021 году мы были претендентом, мы соревновались с Голиафом в лице «Мерседеса» и были Давидом. Они были лучшими на протяжении семи лет, и поэтому мы были претендентами, нам нечего было терять, мы бросили туда все силы. Мы были на подъёме и справились с этим.

В 2022 и 2023 годах мы внезапно создали отличную машину и начали побеждать – побеждать сериями. Тогда наступает момент, когда вы становитесь мишенью, и конкуренты пытаются забрать ваш персонал или ваших спонсоров или пытаются создать проблемы любым другим образом.

Да, на вершине только одно место. Но я думаю, что реакция команды была просто фантастической. Результаты, которых мы достигли в 2022 году, были сумасшедшими. Тот факт, что мы можем повторить их или превзойти в этом сезоне, просто безумен.

Сейчас я сплю лучше, чем в 2021 году. Лучше иметь в запасе 250 очков, чем два! Это был самый напряженный, безумный период, потому что столько всего происходило как на трассе, так и за её пределами. До 2021 года у меня не было ни одного седого волоса! Но тот период меня состарил! Это был самый напряжённый сезон, который вы когда-либо могли себе представить. Это было похоже на бой тяжеловесов, начиная с первой гонки в Бахрейне и заканчивая финальным раундом в Абу-Даби», — сказал Хорнер в подкасте ESPN.