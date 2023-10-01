Зак Браун выразил опасения об усилении доминирования «Ред Булл» в сезоне-2024

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун предположил, что доминирование «Ред Булл» в сезоне-2024 станет ещё сильнее, связав это с досрочным решением их задач.

«Учитывая доминирование, «Ред Булл» свернул разработку болида этого сезона раньше, чем другие, чтобы сосредоточиться на болиде следующего сезона. Так что немного пугает то, что может произойти.

Остальные продолжают догонять, но правила останутся довольно стабильными, поэтому сейчас мы изучаем всё, что будет применимо к болиду следующего года. Думаю, что все мужчины и женщины в «Макларене» отлично справляются со своей работой, и теперь это всё вопрос эффективности, согласно которому, прежде чем что-то сделать, необходимо быть уверенными в работоспособности разработок», — заявил Браун в комментарии Sky Sports.

В текущем сезоне «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, отставая от «Астон Мартин» на 49 очков за шесть этапов до конца чемпионата.