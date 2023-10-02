Хорнер — о соперниках «Ред Булл»: в какой-то момент кто-нибудь нас победит

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о соперниках своей команды. Хорнер признался, что его гоночный коллектив в настоящий момент сосредоточен только на себе.

«В какой-то момент кто-нибудь нас победит. Сейчас мы не знаем, будет ли это «Мерседес», «Феррари», «Макларен», «Астон Мартин» или кто-то ещё. Всё, что мы можем контролировать, — это то, что мы делаем. Сейчас мы сосредоточены на самих себе», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен. В настоящий момент на счету команды 623 очка и для соперников она недосягаема. На втором месте «Мерседес» (305 баллов). Топ-3 замыкает «Феррари», на счету которой 285 очков.

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