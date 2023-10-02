Хорнер: впереди ещё 6 гонок, и Ферстаппен мотивирован выиграть их все

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене, который на предстоящем Гран-при Катара может одержать победу в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я знаю, что он гордится тем, что делает и чего уже достиг. Но он смотрит в будущее. Он не оглядывается назад. Для него речь идёт лишь о следующей гонке. В этом году ещё шесть гонок, и я знаю, что он мотивирован выиграть их все», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось после Гран-при Японии, победу на котором одержал Ферстаппен. В настоящий момент в активе Макса 400 очков в общем зачёте пилотов.

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