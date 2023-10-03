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ФИА обсуждает переход от 18-дюймовых колёс к 16-дюймовым, чтобы сделать болиды легче

ФИА обсуждает переход от 18-дюймовых колёс к 16-дюймовым, чтобы сделать болиды легче
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В преддверии изменения технического регламена в 2026 году, в Международной автомобильной федерации (ФИА) продолжаются обсуждения возможных нововведений в Формуле-1. В целях снижения веса болидов, активно обсуждается переход к 16-дюймовым колёсам с целью снижения массы машин.

«У нас будут машины меньшего размера, менее длинные и более узкие. Цель — снизить вес примерно на 50 килограммов, поэтому мы думаем о более узких размерах колёс и другом заднем антикрыле», — сказал Николас Томбазис, глава комиссии по одноместным автомобилям, в интервью Autosport.

Отметим, что лишь переход к 18-дюймовым колёсам в 2022 году привёл к увеличению веса болидов более чем на 14 килограммов, засчёт веса дисков. До 2022 года в Формуле-1 использовались 13-дюймовые колёса.

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