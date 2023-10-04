Юки Цунода: нужно хорошо выступить в Катаре, чтобы подтвердить эффективность обновлений

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о поддержке на домашнем Гран-при Японии и поделился ожиданиями от Гран-при Катара.

«Естественно, я рад, что в Японии было объявлено, что я остаюсь в команде в следующем году. Теперь стало одним вопросом меньше, которые меня могли беспокоить до конца этого сезона. Весь Гран-при Японии был потрясающим опытом. Это определённо было что-то особенное, эта поддержка во время гонки и перед ней, в квалификации, отличная реакция болельщиков, когда я проходил каждый сегмент. Увидев развевающиеся повсюду флаги, я почувствовал огромную поддержку. Это дало мне дополнительную энергию на всю неделю, а не заставило меня почувствовать дополнительное давление.

После гонки я задержался в Японии на пару дней, в основном занимаясь рабочими вопросами, но я также успел провести время со своей семьёй, было приятно пообщаться.

Вернувшись в Европу, я провёл день на симуляторе, прежде чем отправиться в Катар. В последний раз, когда мы были там в 2021 году, мне понравилась та трасса, и я добрался до восьмого места в квалификации.

Мы понимаем, почему мы не смогли выступить так хорошо, как хотели, в гонке в Японии, так что мы можем использовать этот опыт, чтобы добиться большего в Катаре.

В Японии мы продемонстрировали некоторое улучшение производительности благодаря обновлениям, которые мы установили, особенно в квалификации. Я думаю, что обновления работают, и они придали мне больше уверенности в борьбе, но я думаю, что нам может понадобиться ещё пара гонок, чтобы наконец оценить их ценность, потому что Сингапур и Япония — это совершенно разные трассы. Если мы хорошо выступим в Катаре, это подтвердит эффективность обновлений», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.