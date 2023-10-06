Вольф — о словах Марко в адрес Переса: безумное заявление, нельзя оправдать его возрастом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал скандал с участием 80-летнего консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, который ранее заявил, что гонщику австрийской команды Серхио Пересу не хватает сосредоточенности, потому что он мексиканец. За эти слова Марко подвергся серьёзной критике со стороны общественности.

«Подобные заявления в наше время являются настоящим безумием. Это не может быть оправдано его возрастом. Но я думаю, что он усвоил урок», — приводит слова Вольфа oe24.at.

Марко попытался оправдаться после этих слов, но вновь столкнулся с недовольством, так как и в его комментариях были замечены признаки дискриминации по расовому или национальному признаку.

Напомним, Тото Вольф пропускает Гран-при Катара из-за перенесённой операции.