Мазепин: не могу реализовать приглашения на тесты и переговоры из-за запрета на въезд в ЕС

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин рассказал, что не может принять предложения от европейских гоночных команд из-за запрета на въезд в Евросоюз.

«Я действительно поехал в Италию по профессиональным причинам. Председатель Генерального суда разрешил мне сделать это. Какой бы ограниченной ни была эта первая возможность, я рассматриваю её как ценный шаг к восстановлению моей спортивной карьеры.

Несмотря на то что у меня также были приглашения на тесты и переговоры в других странах ЕС, я не смог их реализовать, потому что мне была предоставлена только национальная итальянская виза, а не документы для въезда в Евросоюз. Мне сообщили, что это противоречит постановлению Генерального суда ЕС», — приводит слова Мазепина Straits Times.